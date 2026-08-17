Число погибших в ДТП на перекрестках в Удмуртии выросло вдвое в первом полугодии

11 человек погибли в ДТП на перекрестках в Удмуртии с начала года. Это на 83,3% больше, чем годом ранее. Травмы получили 228 граждан, год к году прирост 17,5%. Об этом врио начальника управления ГАИ республики Александр Емельянов сообщил на пресс-конференции, посвященной старту всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Всего на перекрестках в республике за указанный период было зарегистрировано 182 ДТП. Это на 9% больше, чем годом ранее. 70,3% происшествий пришлись на нерегулируемые перекрестки, остальное — на регулируемые.

Замначальника ГАИ России Олег Понарьин отнес к основным нарушениям несоблюдение очередности и правил проезда на пешеходных переходах, а также игнорирование сигналов светофора.

Акция «Продвижение безопасности» охватит 40 субъектов РФ с наибольшей аварийностью на перекрестках. Удмуртия вошла в число участников из-за ухудшающейся статистики, добавили в ГАИ республики. Кампания продлится до ноября.