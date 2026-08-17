Россиянин получил 21 год за передачу террористам данных о размещении войск РФ

Южный окружной военный суд приговорил россиянина к 21 году лишения свободы за передачу «Легиону "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) информации о подразделениях российских войск. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным спецслужбы, мужчина передавал представителям террористической организации данные о размещении подразделений Вооруженных сил РФ в Ростовской области. Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По решению суда первые четыре года срока осужденный будет отбывать в тюрьме.

В августе за сотрудничество с той же террористической организацией был осужден 23-летний житель Курска. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за госизмену, участие в террористической организации и легализацию средств, полученных преступным путем.