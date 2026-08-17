Главное на рынке недвижимости к утру 17 августа

«Сбербанк» продал на торгах офисные помещения площадью 4,1 тыс. кв. м в Щукино на северо-западе Москвы компании ООО «Дом знаний» за 708,7 млн руб., сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). В сделку также входит право аренды на земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м, на котором располагаются офисные помещения. Ранее в этом здании располагался офис «Сбербанка». Проданные помещения занимают все пять этажей кирпичного здания 1951 года постройки на ул. Расплетина.

Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве (ЦИУПС) и компания «Паландер» подали заявки на участие в торгах по продаже 100% ООО «Родник» и ООО «УК “Содействие”», конфискованных у бывшего владельца «Макфа» Михаила Юревича. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол Российского аукционного дома (РАД). Ценовые предложения организаций не уточняются, однако стартовая цена составляла 12,16 млрд руб. «Роднику» принадлежат два ТРК в Челябинске общей площадью 338 тыс. кв. м, а «Содействие» занимается обслуживанием коммерческой недвижимости (более 40 объектов). Последний раз торги по этим активам проходили 5 августа, тогда их не смогли продать из-за отсутствия заявок. ЦИУПС создан в 2023 году, его владелец — Тимофей Белов. Компания занимается разработками архитектурных проектов. «Паландер» связан с производственно-торговой компанией «Эталон», собственник которой — белорусский бизнесмен Дмитрий Качан.

Банк ПСБ снова выставил на продажу компанию «Проспект», изъятую у бывшего владельца «Макфа» Михаила Юревича, с начальной ценой 3,69 млрд руб., указывается на портале РАД. В мае актив пытались продать за 3,8 млрд руб. Кроме того, необходимо внести задаток в размере 738 млн руб. На балансе компании находится около 77 тыс. кв. м недвижимости в Челябинске. Среди них — торговые центры «Проспект» в Краснопольском проезде, на проспекте Победы, а также на Университетской набережной. Заявки можно подать до 20 августа. Торги пройдут 24 августа.

Принадлежащий властям столицы «Мосинжпроект» выставил на торги 99% ООО «Специализированный застройщик “ТПУ Авиамоторная”» с начальной стоимостью 107,4 млн руб. Согласно проекту, победитель аукциона получит право возвести на участке площадью 1 га около 51 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Из них примерно 24 тыс. кв. м придется на гостиницу и еще около 16 тыс. кв. м — на торговый комплекс. Торги назначены на 7 сентября.

Спрос на складскую недвижимость в Алматинском регионе Казахстана вырос за первую половину 2026 года вдвое год к году, сообщили в аналитической компании Bright Rich. Объем сделок по продаже складских площадей достиг 136,3 тыс. кв. м. Показатель также уже превысил на 40,7% результаты за весь 2025 год. Ранее источники «Ъ» сообщали, что из-за регулярных атак БПЛА на склады Wildberries в России RWB начал искать вакантные складские помещения в Казахстане, компания готова занять весь существующий в стране свободный объем. Замглавы МИД России Михаил Галузин в ответ на вопрос о возможности размещения складов WB и Ozon в Казахстане заявлял, что вопрос интеграции маркетплейсов остается частью экономической повестки двух стран, «работа на этом направлении продолжается».