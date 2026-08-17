Жителя Удмуртии арестовали после покупки макета пистолета Макарова и 93 патронов

30-летнего жителя Воткинска отправили в СИЗО после покупки макета пистолета Макарова (ПМ) и 93 патронов к нему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Удмуртии Фото: УФСБ по Удмуртии

Макеты оказались «внешне схожи с боевыми». Подсудимый полагал, что они «пригодны к использованию по целевому назначению». Он хранил ПМ и патроны при себе. Макеты подсудимый приобрел 12 августа через интернет.

«Подозреваемый не преследовал целей, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности»,— добавили в региональном УФСБ.

На него завели дело о покушении на незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Первомайский райсуд Ижевска постановил заключить фигуранта под стражу на два месяца.