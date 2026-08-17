Молдавия не будет возобновлять закупки электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье, поскольку правительство считает это невыгодным. Об этом написал министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В сегодняшних условиях ответ на вопрос о возобновлении закупок у Молдавской ГРЭС — "нет",- написал господин Жунгиету. — Не по идеологическим соображениям, а по очень конкретным причинам: газа недостаточно, производство из газа, закупленного по текущей цене, неконкурентоспособно, альтернатива углю сложна и дорога, существуют риски, связанные с санкциями».

Молдавский министр объяснил, что раньше МолдГРЭС производила электричество благодаря поставкам газа от «Газпрома». Однако сейчас это соглашение не действительно, и у региона стало ощутимо меньше газа для производства электроэнергии. Сейчас поставки российского газа составляют 2,5-3 млн куб. м в сутки, при том что раньше этот показатель достигал 5,7 млн куб. м. Дорин Жунгиету также исключил возобновление работы МолдГРЭС на угле из-за прекращения поставок с Донбасса. Чтобы привезти необходимое количество угля из других стран — ЮАР, Вьетнама или США — стране придется потратить много денег на логистику.

Кроме того, МолдГРЭС принадлежит российской компании «Интер РАО», написал министр. В июле Евросоюз включил ее в санкционный список. По словам господина Жунгиету, Молдавия является кандидатом на членство в ЕС, поэтому страна настраивает свою политику, законы и режим санкций в соответствии с европейскими.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье прекратила поставки электроэнергии в Молдавию из-за нехватки газа с 1 января 2025 года. Доступная мощность электростанции — 1,72 тыс. МВт, она значительно превышает мощность остальных электростанций Молдавии. Станция обеспечивала 80% потребностей республики в электроэнергии. Теперь главным поставщиком выступает Румыния. Из-за засухи и падения уровня воды в Дунае некоторые страны региона, в том числе Молдавия, столкнулись с энергетическим кризисом.