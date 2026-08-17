В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемыми ливнями

В понедельник, 17 августа, в Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемым сильным дождем, сообщило региональное ГУ МЧС, ссылаясь на оперативный прогноз ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ЦГМС, в понедельник по области ожидается сильный дождь, возможны грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду.

В ведомстве поясняют, что ранее, в выходные дни, погоду в регионе определял малоподвижный высотный циклон, прочно обосновавшийся над северным регионом европейской территории России. Поступление в тыловую часть циклона прохладного влажного воздуха обеспечивало дождливую погоду и пониженный температурный режим, не характерный для этого времени года. В начале рабочей недели влияние циклона прекратится. Западные потоки принесут тепло и грозовые дожди.

Андрей Васильев, Ульяновск