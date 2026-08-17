Безбилетникам в Ижевске выписали штрафов на 3,5 млн рублей в первом полугодии

Чуть более 3,5 млн руб. штрафов заплатят пассажиры автобусных маршрутов Ижевска, не оплатившие проезд. За первое полугодие сотрудники «ИПОПАТ» выявили 3,8 тыс. «зайцев», сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Большинству из них, или почти 2,3 тыс. пассажиров, назначили штраф 1,5 тыс. руб. Еще 35 человек заплатят по 3 тыс. руб. Взысканные средства направят в бюджет Ижевска.

«За отчетный период контролеры проверили более 80 тыс. салонов. В июле инспекторы осмотрели 9,2 тыс. автобусов. Раз в неделю “ИПОПАТ” проводит усиленные рейды на загруженных остановках»,— говорится в сообщении. Контроль ведется ежедневно.