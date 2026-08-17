На Архиерейском кладбище в Перми нашли 599 захоронений

При раскопках на Архиерейском кладбище в Перми обнаружено 599 захоронений. Как сообщает пресс-служба музея Архиерейского квартала, наиболее многочисленными являются захоронения чиновников и членов их семей — всего 167 могил, или 27,8% от общего количества.

18,6% (112 могил) приходится на купцов, 17,5% (105) — на представителей духовенства, 14,1% (85) — на мещан, 7,6% (46) — на потомственных и личных почетных граждан. Остальные 85 найденных погребений — это дворяне, крестьяне, военные, врачи, ученые, преподаватели и ремесленники. Первое из захоронений датируется 1796 годом.

В пресс-службе уточнили также, что 599 обнаруженных могил — это не точное число по гребенных, а данные, которые известны из сохранившихся источников. Фактическое количество похороненных на территории Архиерейского кладбища человек гораздо больше.

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала». Ранее здесь находился пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.