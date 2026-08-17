Воронежский облсуд отменил приговор экс-полицейским за продажу данных о ДТП

Воронежский областной суд отменил приговор трем бывшим сотрудникам ОМВД России по Лискинскому району, которые получили реальные сроки за продажу информации о ДТП. Согласно материалам, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», Богдан Асадчих, Сергей Бердников и Виктор Юров освобождены из-под стражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В мае этого года Лискинский райсуд признал экс-полицейских виновными в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено региональным управлением Следственного комитета по материалам местных управлений ФСБ и МВД. Как впоследствии установил суд, с ноября 2022 года по декабрь 2024 года три сотрудника ведомства систематически получали от представителей коммерческой организации, занимающихся оформлением ДТП, деньги за информацию о происшествиях. В общей сложности два старших сержанта и сержант полиции получили немногим более 300 тыс. руб.

При вынесении приговора Лискинский райсуд назначил трем подсудимым по два с половиной года колонии строгого режима со штрафами от 156 тыс. руб. до 275 тыс. руб и трехлетним запретом на работу в правоохранительных органах. Подсудимых лишили званий и взяли под стражу в зале суда. С приговором не согласились и сторона обвинения, и защитники. Прокуратура указала, что суд не мотивировал назначение дополнительных запретов. Адвокаты же настаивали на квалификации действий их доверителей на более мягкие статьи, так как в действиях подсудимых отсутствуют признаки получения взяток в составе «группы лиц по предварительному сговору».

В итоге рассмотрения дела в апелляции Воронежский облсуд признал несоответствие описания преступления и квалификации действий осужденных. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Лискинский райсуд.

Сергей Толмачев