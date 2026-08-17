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БПЛА ударил по частному дому в Астраханской области, погибла жительница

Жительница Енотаевского района погибла в результате ночной атаки БПЛА на Астраханскую область, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Дрон ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, школьник не пострадал.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Глава региона соболезнования родным и близким.Господин Бабушкин поручил администрации района подобрать семье временное жилье и оказать материальную помощь.

Со слов губернатора, целью массированной атаки стали промышленные предприятия и гражданские объекты. Он отметил, что ущерб предприятиям не допущен. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

Нина Шевченко