БПЛА ударил по частному дому в Астраханской области, погибла жительница

Жительница Енотаевского района погибла в результате ночной атаки БПЛА на Астраханскую область, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Дрон ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, школьник не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Глава региона соболезнования родным и близким.Господин Бабушкин поручил администрации района подобрать семье временное жилье и оказать материальную помощь.

Со слов губернатора, целью массированной атаки стали промышленные предприятия и гражданские объекты. Он отметил, что ущерб предприятиям не допущен. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

Нина Шевченко