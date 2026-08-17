Суд взыскал 11 млн рублей взяток с Олега Кручинина

Приокский районный суд Нижнего Новгорода по иску природоохранной прокуратуры взыскал с бывшего главы управления Росприроднадзора Олега Кручинина 11 млн руб., которые он получил в виде взяток. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году Олегу Кручинину назначили 13 лет колонии строгого режима со штрафом 230 млн руб. и на 15 лет запретили занимать госдолжности, а также лишили его чина госсоветника второго класса за взятки на 11 млн руб. В 2017–2021 годах Олегу Кручинину платили за общее покровительство представитель ООО «ЛУК-Регионы» Дмитрий Лавров, директор компании НТН Антон Любаков и директор приволжского лабораторного центра Росприроднадзора по ПФО (ЦЛАТИ по ПФО) Андрей Чернышев.

Прокуратура решила взыскать средства, полученные преступным путем, и обратилась с иском к Олегу Кручинину в суд. Заявление прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

Владимир Зубарев