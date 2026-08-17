В летних отпусках жители Башкирии читают в 1,5 раза больше

Башкортостанцы чаще обращаются к сервисам электронных и аудиокниг в летние месяцы. Уже с началом сезона отпусков показатели на 25% превышают средние по году, а к традиционно пиковому июлю наблюдается рост на 40–50%. В топе у жителей региона — детские книги, современная классика и молодые российские авторы, сообщают в совместном исследовании МегаФон и литературный фестиваль «Сила слова».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Команда литературного фестиваля, проходящего в республике при поддержке СИБУРа, организовала в Уфе и Благовещенске уже четыре крупных книжных события. В общей сложности мероприятия посетило более 8000 человек. На основании самых посещаемых писательских встреч, обсуждений и автограф-сессий можно назвать популярные у жителей региона литературные направления:

Детская литература (Алексей Олейников, Андрей Усачев, Виктория Ледерман); Современная классика (Татьяна Толстая, Шамиль Идиатуллин, Анна Матвеева); Молодые российские авторы (Ислам Ханипаев, Ася Володина, Григорий Служитель).

«В этом году мы также готовим литературный фестиваль 12–13 сентября в Благовещенске и опираемся на опыт прошедших мероприятий. Гостями книжного праздника станут известные авторы, пишущие как для детей, так и для взрослых. Среди них — Дмитрий Данилов, Яна Вагнер, Надя Алексеева, Юлия Кузнецова и Евгения Русинова. Приглашая их, мы учитываем литературные тренды и запросы местных жителей», — рассказала Людмила Ильинова, продюсер фестиваля.

Как показывают большие данные МегаФона, жители республики активнее всего читают с июня по август. Максимум интернет-трафика на сервисы электронных книг в 2025–2026 годы приходится на июль (до +50% к средним цифрам). Причем такая тенденция наблюдается как на ресурсах с произведениями от профессиональных писателей, так и на площадках самиздата и фанфикшна. В рамках недели интерес читателей из республики к литературе выше в будние дни.

«Чаще других читают онлайн жители Башкирии в возрасте 35–44 лет. Далее следует поколения 45–54 лет и 25–34 лет с долями 23% и 15%. Мужчин среди любителей электронных книг чуть больше — 52%. Востребованные ресурсы — Литрес, MyBook и Яндекс Книги, сюда уходят наибольшие объемы интернет-трафика из региона. В нише самиздата и фанфикшна лидируют Литнет, Author.Today и “Взахлеб”. Наши абоненты также могут воспользоваться сервисом “МегаКниги”, который дает доступ к онлайн-библиотеке и позволяет читать и слушать бестселлеры», — сообщил Евгений Немтин, руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии.

ПАО «МегаФон»