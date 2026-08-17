Новосибирская компания взыскала 49 млн рублей с уфимского завода

Новосибирское ООО «НТ-Инструмент» в судах взыскало более 49,1 млн руб. с ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). В сумму вошли задолженность по договору поставки, заключенному в марте 2024 года, арбитражный сбор, судебные издержки и госпошлина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

В январе решение о взыскании долга принял третейский суд при Союзе машиностроителей России. Не дождавшись исполнения вердикта, «НТ-Инструмент» обратился в арбитражный суд Башкирии, который удовлетворил требования поставщика, отклонив довод ОДК-УМПО о необходимости сверки взаимных расчетов (.pdf).

«НТ-Инструмент» поставляет металлорежущий, слесарно-монтажный, пневматический и специализированный инструмент. Среди заказчиков компании — государственные корпорации и оборонные предприятия.

Идэль Гумеров