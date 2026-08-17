При атаке БПЛА на промпредприятия в Астраханской области погибла женщина

При ночной атаке беспилотников в Астраханской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«Погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал», — уточнил глава региона.

Губернатор также добавил, что целью атаки беспилотников были «промышленные предприятия и гражданские объекты», однако «ущерб предприятиям не допущен».