При атаке БПЛА на промпредприятия в Астраханской области погибла женщина
При ночной атаке беспилотников в Астраханской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«Погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал», — уточнил глава региона.
Губернатор также добавил, что целью атаки беспилотников были «промышленные предприятия и гражданские объекты», однако «ущерб предприятиям не допущен».
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее, 15 декабря 2025 года, сообщал о массированной атаке, в ходе которой силы ПВО отразили удары 38 беспилотников и еще одного дрона над акваторией Каспийского моря, при этом промышленные и энергетические объекты региона подверглись атаке, но обошлось без пострадавших.
До этого, 27 сентября 2025 года, Астраханская область также подвергалась атаке восьми беспилотников, целью которых были промышленные объекты, тогда обошлось без пострадавших.
22 сентября 2025 года Игорь Бабушкин информировал о том, что в результате ночного налета 13 беспилотников на регион пострадала женщина, получившая ранения от осколков выбитого стекла при попадании на промышленное предприятие.