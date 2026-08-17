С пермского бизнесмена взыскали уголовный штраф за контрабанду стратегически важных товаров

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) взыскали уголовный штраф с пермяка, признанного виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Как было доказано в суде, предприниматель организовал незаконный вывоз из России через таможенную границу ЕАЭС 472 бывших в эксплуатации стальных труб. Груз, заявленный как сваи, прибыл в зону таможенного контроля в Санкт-Петербурге, откуда должен был отправиться в одну из стран Евросоюза. Однако товар выявили на таможне. По заключению эксперта, трубы представляли собой лом и отходы, которые относятся к категории стратегически важных товаров. Рыночная стоимость партии составила более 2,4 млн руб. Суд назначил бизнесмену уголовный штраф в размере 300 тыс. руб. Бизнесмен не торопился исполнять свои обязательства, в связи с чем судебный пристав подготовил в суд представление о замене наказания. Получив соответствующее уведомление, пермяк тут же перечислил всю сумму штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.