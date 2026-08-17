Глава Забайкалья призвал земляков бороться со сквернословием

Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей региона «осознанно начать борьбу со сквернословием». В своем канале в Max он заявил, что это явление становится более обиходным, обыденным, и добавил: «Мы в большой беде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В качестве положительного примера губернатор поделился историей своей бабушки, участницы Великой Отечественной войны. Она рассказывала, что «даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться» или извинялись, если такое случалось.

Господин Осипов уточнил, что теме борьбы со сквернословием было посвящено оперативное совещание в правительстве региона. На нем, в частности, обсуждалась проблема сквернословия среди детей.

Влад Никифоров, Иркутск