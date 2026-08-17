Глава Забайкалья призвал земляков бороться со сквернословием
Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей региона «осознанно начать борьбу со сквернословием». В своем канале в Max он заявил, что это явление становится более обиходным, обыденным, и добавил: «Мы в большой беде».
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
В качестве положительного примера губернатор поделился историей своей бабушки, участницы Великой Отечественной войны. Она рассказывала, что «даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться» или извинялись, если такое случалось.
Господин Осипов уточнил, что теме борьбы со сквернословием было посвящено оперативное совещание в правительстве региона. На нем, в частности, обсуждалась проблема сквернословия среди детей.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в 2025 году проводил прямые линии с населением из спортивно-концертного комплекса, отличаясь от большинства глав регионов, которые предпочитали телестудии или собственные кабинеты. В том же 2025 году глава Забайкалья поручил правительству рассмотреть механизм выплаты вознаграждений гражданам за помощь в поиске и поимке вандалов, предложив награду в 200 тысяч рублей за порчу объектов благоустройства. До этого, в апреле 2025 года, в регионе уже выплачивали награду в 250 тысяч рублей за помощь в задержании поджигателей леса и 150 тысяч рублей за передачу информации о них властям. В феврале 2025 года Александр Осипов передал на нужды спецоперации два личных гладкоствольных охотничьих ружья, призвав жителей Забайкалья также помочь. Он объяснил, что дробовики эффективны для защиты от дронов противника, а также сообщил, что жители региона сдали на нужды СВО более 400 единиц гладкоствольного оружия.