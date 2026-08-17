Alibaba продала игровое подразделение за $1,5 млрд

Китайская технологическая корпорация Alibaba договорилась о продаже подразделения по разработке видеоигр Lingxi Games гонконгскому инвестфонду Trustar Capital. Об этом написали Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы фонда и источники. По их данным, по итогам сделки Alibaba получит как минимум $1,5 млрд.

Как отмечает WSJ, продажа отражает «смещение фокуса компании в сторону искусственного интеллекта» и облачных технологий. В последние годы Alibaba в целом стремится либо вывести свои неключевые активы на прибыльность, либо продать их. Так, в конце 2024 года компания продала свои розничные активы Sun Art и Intime за $2,4 млрд.

Среди игр, выпущенных Lingxi Games,— популярная стратегия «Three Kingdoms: Strategy Edition». Выручка подразделения в прошлом году, по оценке аналитиков, составляла от $450 млн до $600 млн. По данным источников, Alibaba уже некоторое время искала покупателя на Lingxi.

Яна Рождественская