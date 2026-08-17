Дептранс назвал возможного виновника ДТП с грузовиком и автобусом в Москве

ДТП с грузовиком и автобусом на Дмитровском шоссе в Москве произошло по вине водителя грузового автомобиля, сообщил столичный Дептранс. В аварии погиб один пассажир автобуса, трое госпитализированы.

ЧП случилось около 6:20 утра на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. По данным Дептранса, водитель грузовика проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автобусом. Водитель перевозил груз в ночную смену и выехал на дорогу после короткого отдыха, уточнили в ведомстве.

Изначально сообщалось, что погиб пешеход, но в ГКУ «Организатор перевозок» уточнили ТАСС, что жертвой стал один из пассажиров автобуса.