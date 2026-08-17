«АвтоВАЗ» возобновил штатную работу после корпоративного отпуска

«АвтоВАЗ» возобновил работу после планового обслуживания и модернизации оборудования, которые проводились в период единого корпоративного отпуска с 29 июля по 16 августа. Об этом 17 августа сообщили в компании.

За три недели специалисты выполнили более 13 тыс. процедур, затраты на эти работы превысили 375 млн руб. В частности, на линии Lada Niva Legend работы велись для достижения проектных мощностей по выпуску версии с оцинкованными элементами кузова и двигателем объемом 1,8 л. На конвейере Lada Granta установили робота для подачи боковины кузова на пост сварки. Также были проведены работы по подготовке к внедрению бесступенчатой автоматической трансмиссии в 2027 году.