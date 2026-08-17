В Перми вырастет размер туристического налога

В Перми увеличат размер туристического налога. Это предусматривает проект постановления, внесенного в гордуму главой города Эдуардом Сосниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как указано в документе, налоговая ставка, составляющая в настоящее время 1% от стоимости проживания, вырастет в 2027 году до 3%. В 2028 году она составит 4%, в 2029-м — 5%. Контролировать исполнение этого решения будет комитет гордумы по бюджету и налогам.

Туристический налог был введен в Перми с 1 января 2025 года.