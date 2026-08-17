Аудит обратил внимание на затянувшееся открытие детского сада под Стерлитамаком

При строительстве детского сада в селе Загородном в Стерлитамакском районе неэффективно использованы более 144 млн руб., выделенных из бюджета. К таким выводам пришла Контрольно-счетная палата Башкирии, которая проверила меры властей по увеличению числа мест в дошкольных учреждениях.

Аудиторы обнаружили, что введенный в эксплуатацию еще в 2019 году детский сад на 139 мест до сих пор не функционирует. Кроме того, объект не передан в собственность Стерлитамакского района.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в начале 2024 года, строительство и консервация детского сада в Загородном привели к уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы районной администрации Рустама Багаутдинова. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство учреждения зная, что участок под объект является предметом судебных разбирательств между ОАО «Стерлитамакское» и муниципалитетом.

3 октября 2024 года Стерлитамакский городской суд приговорил бывшего чиновника к двум годам условного срока, однако в июне прошлого года тот же суд уголовное дело прекратил в связи с истечением срока давности преследования.

В ноябре прошлого года новая глава Стерлитамакского района Рита Самигуллина заявила, что дошкольное учреждение готовится к открытию. По данным портала «Пруфы», в июне нынешнего года арбитражный суд кассационной инстанции передал землю под детским садом в государственную собственность.

Идэль Гумеров