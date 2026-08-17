В Челябинской области новую семейную выплату получили 28 тыс. родителей

Новую семейную выплату для родителей в Челябинской области получили около 28 тыс. человек, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Всего перечислено 836 млн руб.

На эту меру поддержки могут претендовать официально работающие родители, опекуны, попечители и усыновители, воспитывающие двух и более детей младше 18 лет (или младше 23, если ребенок учится очно).

Обязательное условие — среднедушевой доход семьи за прошлый год не должна превышать величину регионального прожиточного минимума (в Челябинской области он составляет 24 471 руб). Самозанятые и индивидуальные предприниматели, у которых в прошлом году не было доходов, облагаемых НДФЛ, а также должники по алиментам не могут претендовать на выплату.

«Средний размер выплаты на одного родителя в регионе составляет 29 тыс. руб. Для каждой семьи расчет происходит индивидуально и зависит от дохода, с которого уплачен НДФЛ. По сути, это возврат части налога — разница между стандартной ставкой и сниженной ставкой 6%»,— объясняет управляющий отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

Чтобы получить выплату, родители должны подать заявление до 1 октября через портал «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ. Оба родителя имеют право претендовать на меру поддержки: она начисляется на каждого отдельно. Если заявление одобряют, средства переводят в течение пяти дней после вынесения решения.

Алиса Дубинец