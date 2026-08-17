В Москве задержали группу торговцев поддельным кофе

Сотрудники МВД России по Москве задержали троих мужчин, которые продавали контрафактный растворимый кофе под видом известного бренда. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным полиции, злоумышленники покупали упаковки для кофе с неправомерно размещенными товарными знаками, которые принадлежали российским правообладателям. Они продавали напиток через объявления на маркетплейсе и пункт выдачи на Ярославском шоссе в Москве.

Подозреваемых задержали в Московской области. При обысках в их домах и гаражах нашли и изъяли документы, деньги, оборудование для фасовки, упаковки и более тысячи экземпляров поддельного кофе. Продукцию отправили на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании чужого товарного знака группой лиц по сговору (ч. 2 ст. 180 УК). Фигурантов отправили под домашний арест.