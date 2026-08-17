В школах Удмуртии 1 сентября расскажут о единстве народов и духовных ценностях

Первый учебный день в школах Удмуртии начнется с уроков «Разговоры о важном», которые посвятят единству народов страны и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В программу Дня знаний также включены сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, такие уроки пройдут во всех российских школах и колледжах 1 сентября. Рекомендации по организации торжественного дня в регионы направило Минпросвещения РФ. День знаний начнется с церемонии поднятия флага России и исполнения гимна.