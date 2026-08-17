«Ведомости» сообщили о начислении фермерам налога по полной ставке из-за «налоговой миграции»

Налоговые органы доначислили единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но ведут деятельность в другом субъекте. Об этих случаях «Ведомостям» рассказали юристы.

ЕСХН — специальный режим для ИП и компаний, у которых не менее 70% доходов приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователей освобождают от уплаты налога на прибыль и имущество. Ставка составляет 6%, но регионы могут снижать ее вплоть до обнуления. Платят налог с базы «доходы минус расходы». Сейчас льготные условия уплаты ЕСХН устанавливают 17 регионов.

Первый случай зафиксировали в июне. Фермеру было доначислено 2,6 млн руб. (недоимка и штраф) за 2025 год. По мнению инспектора Федеральной налоговой службы (ФНС), фермер не имел права применять нулевую ставку ЕСХН. Его ИП зарегистрировано в Подмосковье (где действует льгота), но фактически деятельность он ведет на территории Курской области, утверждает инспектор.

С другим подобным случаем столкнулся юрист в одном из приграничных регионов, подробностей издание не приводит. «Ведомости» пишут, что налоговые органы начали внимательнее относиться к ситуациям, когда ИП зарегистрирован в субъекте с пониженной или нулевой ставкой ЕСХН, но его активы находятся в другом регионе либо там осуществляется его основная деятельность.

«Тренд не носит массового характера», — подчеркнули в «Ведомостях».