В Метеобюро рассказали о погоде в Москве 17 августа

В Москве 17 августа ожидаются кратковременный дождь и температура до +25 °C. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В Московской области воздух прогреется до + 22-26 °C. В Москве максимальная температура будет варьироваться от +22 °C до +25 °C. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В области действует желтый уровень погодной опасности. С 17 по 19 августа пожароопасность четвертого класса объявлена в Коломенском районе Московской области. По данным Гидрометцентра, сегодня ночью температура опустится до + 12-14 °C.