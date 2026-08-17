Газомоторное топливо в Оренбуржье за месяц подорожало почти на 28%

Оренбургстат 14 августа опубликовал новые данные об изменении потребительских цен в Оренбургской области в июле 2026 года. Согласно отчету, за месяц общий рост цен составил 0,4%, а в годовом выражении инфляция в регионе достигла 6,25%. Документ со сравнительными таблицами появился на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший вклад в годовую инфляцию внес сектор услуг, где рост за 12 месяцев составил 11,15%. Продовольственные товары за этот же период подорожали на 5,35%, непродовольственные — на 3,84%. Среди непродовольственных товаров наиболее заметно выросла стоимость автомобильного топлива. Бензин за год прибавил 12,52%, а с начала 2026 года — 13,99%, и на 1,02% — за июль. В то же время сильно выросли цены на газомоторное топливо — за месяц оно подорожало на 27,6%.

В сфере услуг максимальный годовой рост продемонстрировали услуги городского пассажирского транспорта, которые подорожали на 14,7%. Медицинские услуги выросли на 13,83%, бытовые — на 13,54%, образование — на 12,62%, жилищные услуги — на 9,2%. В ведомстве также предоставили информацию о том, что в июле снизились цены на поездки в Китай (минус 4,6%), отдых на Черноморском побережье и в странах Закавказья (минус 3,5%), а также на аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц (минус 4,4%).

С начала года рост цен в Оренбургской области составил 4,37%, что является пятым показателем среди регионов Приволжского федерального округа. Самая низкая инфляция, по данным Оренбургстата, зафиксирована в Башкортостане (3,34%), а самая высокая — в Самарской области (6,38%).

Яна Вежлева