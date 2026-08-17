Путин: наращивание связей России и Индонезии укрепляет безопасность в АТР
Наращивание связей между Россией и Индонезией способствует укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении индонезийскому коллеге Прабово Субианто по случаю Дня независимости страны. По словам российского президента, «отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно».
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это ... идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», — указано в поздравлении на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил плодотворность контактов с господином Субианто и выразил уверенность в продолжении наращивания взаимовыгодных партнерских связей, в том числе «в рамках объединения БРИКС, диалога Россия — АСЕАН» и иных международных структур.
Москва и Джакарта работают над подготовкой визита президента России Владимира Путина в Индонезию, об этом 14 августа 2026 года сообщил посол РФ Сергей Толченов. Последний раз президент Индонезии Прабово Субианто встречался с Владимиром Путиным в апреле 2026 года в Кремле, где пригласил российского президента посетить Индонезию в ближайшие два года. Владимир Путин принял это приглашение, выразив готовность развивать сотрудничество в сферах энергетики, торговли, сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества.
В ходе визита в Москву 13 апреля 2026 года Прабово Субианто обсудил с Владимиром Путиным перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, включая энергетическую безопасность и стабильные поставки энергоресурсов. Президент Индонезии также поблагодарил Владимира Путина за содействие присоединению Индонезии к БРИКС, куда страна вступила в январе 2025 года в качестве полноправного члена.
Россия подтверждает готовность наращивать сотрудничество со странами АСЕАН, о чем Владимир Путин заявил 17 июня 2026 года на приеме в честь участников саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии в Казани. В период с 17 по 19 июня 2026 года в Казани проходил пятый саммит Россия — АСЕАН, где обсуждались долгосрочные ориентиры партнерства в политике, безопасности, экономике, науке и культуре.