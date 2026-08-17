Путин: наращивание связей России и Индонезии укрепляет безопасность в АТР

Наращивание связей между Россией и Индонезией способствует укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении индонезийскому коллеге Прабово Субианто по случаю Дня независимости страны. По словам российского президента, «отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это ... идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», — указано в поздравлении на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил плодотворность контактов с господином Субианто и выразил уверенность в продолжении наращивания взаимовыгодных партнерских связей, в том числе «в рамках объединения БРИКС, диалога Россия — АСЕАН» и иных международных структур.