86-летнему жителю Краснокамска ограничили свободу за травмирование женщины в ДТП

Краснокамский суд признал 86-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и приговорил его к ограничению свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

В октябре 2025 года 86-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21111, двигался по проспекту Мира, где допустил наезд на 82-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Женщина получила несколько закрытых переломов костей, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Обвиняемый пояснил, что внезапно его ослепило солнце и он увидел женщину в самый последний момент.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на четыре месяца, в качестве дополнительного наказания он лишен права управлять автомобилем на срок два года.