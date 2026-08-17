В Крыму предупредили об отключениях света на всей территории полуострова
На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго». Оператор предупредил об отключениях электроснабжения. Указывается, что электроснабжение потребителей зависит «от возможностей электрической сети».
«Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне, — отмечено в сообщении, — для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети».
В «Крымэнерго» заверили, что делают все возможное «для стабильной подачи электроэнергии в населенные пункты».
Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с атаками на объекты энергетической инфраструктуры. Так, ночью 27 июля 2026 года объекты электроснабжения в Крыму снова подверглись атакам, что привело к отсутствию возможности подачи электроэнергии в части населенных пунктов, а сложная обстановка с электричеством наблюдалась на северо-западе, востоке и юге Крыма.
Ранее, 23 июля 2026 года, часть населенных пунктов Крыма также осталась без электроснабжения после ударов ВСУ, в результате чего подача электроэнергии осложнилась на северо-западе, востоке и юге региона. Ещё раньше, 20 июля 2026 года, сообщалось, что часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты.