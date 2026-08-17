Самарская спортсменка установила новый мировой рекорд в прыжках на роликах

Спортсменки из Самарской области завоевали две золотые медали на турнире в Китае. 15-летняя Вероника Жерельникова установила новый мировой рекорд в дисциплине «прыжки в высоту» — 140 см. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сборная России по роллер-спорту участвовала в международном турнире по фристайлу в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта. Рекорды России и ФРСР также принадлежат Веронике Жерельниковой — 141 и 144 см соотвественно. Анна Кукушкина победила в дисциплине «Слайды» (фигурные скольжения).

Руфия Кутляева