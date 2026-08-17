Пермская спортсменка завоевала третью медаль на чемпионате Европы по плаванию

В Париже завершился чемпионат Европы по плаванию. В последний день соревнований представительница края Кира Манохина в составе сборной России завоевала бронзовую награду в женской комбинированной эстафете 4x100 м. Вместе с Алиной Гайфутдиновой, Евгенией Чикуновой, Дарьей Клепиковой пермячка заняла третье место. Время прохождения дистанции составило 3 минуты 53,79 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кира Манохина

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края Кира Манохина

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Таким образом, за период чемпионата 16-летняя спортсменка завоевала одну золотую и две бронзовые награды, все — участвуя в эстафетах.