Оренбург занял второе место в России по доступности аренды жилья для туристов

Оренбург вошел в тройку городов России с наиболее доступным посуточным жильем для туристов. Такие данные сообщил ТАСС руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествия» Рауль Салахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Лидером рейтинга стали Великие Луки, на втором месте — Оренбург, замкнул тройку Киров. В этих городах цена варьируется от 2,3 тыс. до 2,6 тыс. руб. за сутки. По словам господина Салахова, посуточную аренду чаще всего выбирают туристы, планирующие короткие поездки и стремящиеся сократить расходы на проживание.

Средняя стоимость посуточного размещения по стране, по данным эксперта, составляет около 3,6 тыс. руб. за ночь. Наиболее часто в России туристы бронируют небольшие квартиры: на однокомнатные приходится 48% всех бронирований, на студии — 30%, на двухкомнатные — всего 19%. «Это связано с тем, что гости чаще всего путешествуют вдвоем, поэтому студии и однушки обычно комфортнее по цене и формату», — заключил Рауль Салахов.

Яна Вежлева