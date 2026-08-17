Белоруссия в I полугодии стала главным импортером макаронных изделий из России

Белоруссия по итогам января-июля 2026 года стала главным импортером макаронных изделий из России. По данным «Агроэкспорта», всего в Белоруссию Россия поставила продукции на сумму $37 млн, сообщает ТАСС.

На втором месте по импорту российских макаронных изделий — Казахстан (около $26 млн). Узбекистан импортировал продукции на $12 млн и занял третье место. На четвертом месте — Азербайджан с импортом макаронных изделий из России на сумму более $6 млн.

В «Агроэкспорте» отметили, что за семь месяцев 2026 года Россия поставила за границу, без учета данных стран ЕАЭС за июль, более 66 тыс. т макаронных изделий на сумму $112 млн. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

За семь месяцев Россия получила рекордную сумму экспортной выручки за всю историю наблюдений, отмечает «Агроэкспорт». До этого максимум зафиксировали в 2025 году — около $105 млн. Наибольший прирост выручки обеспечили поставки в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Армению и Азербайджан. Впервые с 2020 года Россия поставила макароны в Австралию — более 5 т продукции на сумму более $30 тыс.