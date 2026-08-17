Предлагаемая зарплата в Челябинской области выросла на 8%

К началу августа 2026 года работодатели Челябинской области разместили 19,6 тыс. вакансий. Медианная предлагаемая зарплата по сравнению с началом года выросла на 8% и составила 73,4 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Самыми востребованными специалистами для челябинских компаний перед началом осени стали водители и экспедиторы — для них открыты 1,1 тыс. вакансий. В топ-10 специальностей также вошли продавцы-консультанты, кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами (по 1 тыс.), разнорабочие (0,8 тыс.), сварщики (0,7 тыс.), электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики, курьеры и почтальоны, операторы производственной линии и котельной, слесари и сантехники, машинисты (по 0,5 тыс.). Наиболее высокую зарплату среди этих профессий предлагают сварщикам — 284 тыс. руб., водителям и экспедиторам — 206,1 тыс. руб., машинистам — 177,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска