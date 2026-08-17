Татарстан занял 10-е место по доле работников с высокой зарплатой

Татарстан занял 10-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с высокой зарплатой, следует из данных РИА Новости.

Доля сотрудников с доходом выше средней зарплаты по стране в республике составила 38,9%, с доходом более двух средних зарплат — 8,1%.

Чувашия заняла 51-е место. Доля работников с зарплатой выше общероссийской средней составила 20,1%, более двух средних зарплат — 3%.

Марий Эл расположилась на 59-й позиции. Зарплату выше средней по стране получают 18,8% работников региона, более двух средних — 4,1%.

Кировская область заняла 64-е место с показателями 18,6% и 2,3%.

В целом в стране средняя зарплата в этом году составила 108 тыс. руб. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.

Анна Кайдалова