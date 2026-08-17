Taipei Times: Китай пытается сорвать программу Тайваня по закупке БПЛА на $6,5 млрд

Пекин оказывает давление на тайваньских политиков, чтобы те заблокировали специальный законопроект о финансировании военных беспилотников, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источники.

Пекин считает развертывание сил БПЛА Тайванем в координации с США угрозой своему стратегическому преимуществу в Тайваньском проливе, пишет издание. Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рекомендовало Центральному военсовету КНР блокировать этот процесс. По данным издания, Компартия Китая использует свой Отдел единого фронта и Канцелярию по делам Тайваня для давления на дружественных Пекину тайваньских политиков.

20 августа парламент Тайваня планирует провести межфракционные переговоры по 14 вариантам законопроекта о БПЛА, предложенного Министерством национальной обороны. Он предусматривает выделение до 210 млрд новых тайваньских долларов ($6,55 млрд) в 2027—2031 годах на закупку разведывательных и ударных БПЛА, а также небольших безэкипажных катеров.

В конце июля профильные парламентские комитеты обсуждали варианты документа более шести часов, но так и не смогли прийти к согласию по полномочиям ведомств, лимиту расходов и срокам реализации.

Как отмечают источники, блокирование законопроекта должно также заставить администрацию президента Уильяма Лая искать альтернативные пути наращивания военной мощи, что даст армии Китая больше времени на разработку контрмер.

Эрнест Филипповский