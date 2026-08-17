Taipei Times: Китай пытается сорвать программу Тайваня по закупке БПЛА на $6,5 млрд
Taipei Times: Китай препятствует принятию закона Тайваня о беспилотниках
Пекин оказывает давление на тайваньских политиков, чтобы те заблокировали специальный законопроект о финансировании военных беспилотников, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источники.
Пекин считает развертывание сил БПЛА Тайванем в координации с США угрозой своему стратегическому преимуществу в Тайваньском проливе, пишет издание. Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рекомендовало Центральному военсовету КНР блокировать этот процесс. По данным издания, Компартия Китая использует свой Отдел единого фронта и Канцелярию по делам Тайваня для давления на дружественных Пекину тайваньских политиков.
20 августа парламент Тайваня планирует провести межфракционные переговоры по 14 вариантам законопроекта о БПЛА, предложенного Министерством национальной обороны. Он предусматривает выделение до 210 млрд новых тайваньских долларов ($6,55 млрд) в 2027—2031 годах на закупку разведывательных и ударных БПЛА, а также небольших безэкипажных катеров.
В конце июля профильные парламентские комитеты обсуждали варианты документа более шести часов, но так и не смогли прийти к согласию по полномочиям ведомств, лимиту расходов и срокам реализации.
Как отмечают источники, блокирование законопроекта должно также заставить администрацию президента Уильяма Лая искать альтернативные пути наращивания военной мощи, что даст армии Китая больше времени на разработку контрмер.