Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади перенесли на 2027 год

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2026 году не состоится. Мероприятие перенесли на 2027 год. Об этом сообщили организаторы.

«По независящим от организаторов причинам проведение ... перенесено с 2026 года на 2027 год, — указано в сообщении. — О сроках проведения фестиваля "Спасская башня" в 2027 году мы сообщим дополнительно».

Планировалось, что фестиваль стартует в пятницу, 21 августа, на Красной площади.