Самую высокую зарплату в России получают в ЯНАО, Магадане и на Чукотке
Самый высокий уровень зарплат в России зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Магаданской области. Такие данные привело агентство «РИА Новости» в своем рейтинге.
В целом по стране доля работников с доходами выше среднероссийского показателя (более 100 тыс. руб.) составляет менее трети. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 65,8% местных сотрудников получают выше среднего по стране. Эксперты связывают этот результат с высокими доходами в нефтегазовом секторе и умеренными ценами на товары по сравнению с другими северными территориями. Второе место заняла Магаданская область (57,2%), третье — Чукотский автономный округ (56,5%). Далее следуют Ненецкий автономный округ (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ (50,1%).
В первую десятку также вошли Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Татарстан, а также столицы — Москва и Санкт-Петербург.
В мае 2026 года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трёх российских регионах, при этом Чукотский автономный округ лидировал с показателем 260,7 тысячи рублей в месяц. Магаданская область зафиксировала среднюю зарплату в 214,4 тысячи рублей, а Ямало-Ненецкий автономный округ — 205,3 тысячи рублей.
По сравнению с ноябрем 2024 года, в 2025 году наибольший рост заработных плат среди российских регионов был отмечен в Татарстане и Магаданской области, где средние доходы выросли на 26%. В Республике Алтай рост составил 20%, а в Чукотском автономном округе зарплаты увеличились на 17%.
За последний год самый высокий рост средних зарплат в России — почти на 40 тысяч рублей — был зафиксирован на Камчатке. На Чукотке средняя зарплата выросла на 32 тысячи рублей до 246,4 тысячи рублей в месяц, а в Магаданской области прирост составил почти 36 тысяч рублей.