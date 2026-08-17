Самую высокую зарплату в России получают в ЯНАО, Магадане и на Чукотке

Составлено ИИ-Ассистентъ

В мае 2026 года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трёх российских регионах, при этом Чукотский автономный округ лидировал с показателем 260,7 тысячи рублей в месяц. Магаданская область зафиксировала среднюю зарплату в 214,4 тысячи рублей, а Ямало-Ненецкий автономный округ — 205,3 тысячи рублей.

По сравнению с ноябрем 2024 года, в 2025 году наибольший рост заработных плат среди российских регионов был отмечен в Татарстане и Магаданской области, где средние доходы выросли на 26%. В Республике Алтай рост составил 20%, а в Чукотском автономном округе зарплаты увеличились на 17%.

За последний год самый высокий рост средних зарплат в России — почти на 40 тысяч рублей — был зафиксирован на Камчатке. На Чукотке средняя зарплата выросла на 32 тысячи рублей до 246,4 тысячи рублей в месяц, а в Магаданской области прирост составил почти 36 тысяч рублей.