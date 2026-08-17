Из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд

Осенью 2026 года на Куйбышевской железной дороге запустят новый круглогодичный поезд № 337/338 Самара — Адлер, который будет курсировать по отдельным датам. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Первый рейс из Самары отправится 28 октября, в обратном направлении — 4 ноября. В состав поезда включены современные двухэтажные купейные вагоны и СВ с кондиционерами, биотуалетами и системами информирования. Для удобства предусмотрены места для семей с детьми и маломобильных пассажиров.

Поезд будет делать остановки в Сызрани, Чапаевске, Кузнецке, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе и Сочи, обеспечивая транспортную связь с популярным курортом.

Андрей Сазонов