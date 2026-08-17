АКРА: сборы ребенка в школу в 2026 году обойдутся в 17-19 тысяч рублей

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов Национального Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Евгения Траутман сообщила «РИА Новости», что в июне 2026 года условный школьный набор в среднем по России стоил 17 тыс. руб. для мальчика и 19 тыс. руб. для девочки. Расчет агентство сделало на основе данных Росстата.

В стоимость набора вошли одежда, рюкзак и канцелярские товары. По оценке эксперта, на канцтовары приходилось чуть более 900 руб., рюкзак стоил около 2,7 тыс. руб., а комплект одежды — 13 тыс. руб. для мальчика и 15 тыс. руб. для девочки. Для мальчика в перечень включили, в частности, куртку, две пары брюк, две сорочки и туфли; в варианте для девочки есть платье, две блузы и юбка.

Дешевле всего собрать ребенка к школе можно в Калмыкии: там такой набор оценили в 12,3 тыс. руб. для мальчика и 14,9 тыс. руб. для девочки. В тройку регионов с самыми дешевыми наборами для школьников также вошли Астраханская и Белгородская области.

Базовый набор из 11 предметов для подготовки к школе в среднем оценивался в 18,7 тыс. руб.