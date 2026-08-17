«Супертюрьма» за 400 млн фунтов в Британии пустует из-за нехватки персонала

Часть тюрьмы HMP Millsike в Великобритании, построенной за £400 млн, остается пустой из-за нехватки персонала. Об этом сообщает The Telegraph.

«Супертюрьма», которая расположена недалеко от Йорка, рассчитана на содержание почти 1,5 тыс. человек. Она начала принимать заключенных в марте 2025 года, но учреждение столкнулось с постоянным дефицитом кадров: новые работники увольняются вскоре после начала работы, а попытки администрации набрать и обучить новый персонал пока не дают результатов.

Из-за дефицита сотрудников в тюрьме содержится чуть более 1,1 тыс. человек, а около 350 камер пустуют — руководство считает опасным набирать больше заключенных при текущем штате.

Проблема привлекла внимание после попыток премьер-министра Энди Бернема и министра юстиции Алекса Норриса предотвратить досрочный выход на свободу двух убийц полицейского из Беркшира — фигурантов громкого дела 2019 года, осужденных по статье о непреднамеренном убийстве, пишет издание. Они попали под программу досрочного освобождения для разгрузки тюрем, которая действует с осени 2024-го.

В Минюсте намерениям премьера возражали и заявляли, что нельзя выборочно отменить досрочное освобождение для двоих заключенных — придется оставлять в тюрьмах всех фигурантов по той же статье (около 470 человек). Свободные камеры в Millsike теоретически могли бы решить эту проблему и разместить большинство из них, но принять новых арестантов пока невозможно из-за той же нехватки кадров.