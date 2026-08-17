«Супертюрьма» за 400 млн фунтов в Британии пустует из-за нехватки персонала
Часть тюрьмы HMP Millsike в Великобритании, построенной за £400 млн, остается пустой из-за нехватки персонала. Об этом сообщает The Telegraph.
«Супертюрьма», которая расположена недалеко от Йорка, рассчитана на содержание почти 1,5 тыс. человек. Она начала принимать заключенных в марте 2025 года, но учреждение столкнулось с постоянным дефицитом кадров: новые работники увольняются вскоре после начала работы, а попытки администрации набрать и обучить новый персонал пока не дают результатов.
Из-за дефицита сотрудников в тюрьме содержится чуть более 1,1 тыс. человек, а около 350 камер пустуют — руководство считает опасным набирать больше заключенных при текущем штате.
Проблема привлекла внимание после попыток премьер-министра Энди Бернема и министра юстиции Алекса Норриса предотвратить досрочный выход на свободу двух убийц полицейского из Беркшира — фигурантов громкого дела 2019 года, осужденных по статье о непреднамеренном убийстве, пишет издание. Они попали под программу досрочного освобождения для разгрузки тюрем, которая действует с осени 2024-го.
В Минюсте намерениям премьера возражали и заявляли, что нельзя выборочно отменить досрочное освобождение для двоих заключенных — придется оставлять в тюрьмах всех фигурантов по той же статье (около 470 человек). Свободные камеры в Millsike теоретически могли бы решить эту проблему и разместить большинство из них, но принять новых арестантов пока невозможно из-за той же нехватки кадров.
В июле 2026 года власти Великобритании приняли решение досрочно освободить около 2,5 тысяч заключенных из-за переполненности тюрем, которая достигла почти 99% заполняемости. Согласно новым правилам, часть осужденных за тяжкие преступления, включая более 100 человек, осужденных за изнасилования, могут быть выпущены после отбытия половины срока, тогда как ранее требовалось отбыть не менее двух третей наказания.
Премьер-министр Энди Бернем стремится исключить из этой программы насильников и лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Министерство юстиции, в свою очередь, подчеркнуло, что суды не будут включать в инициативу заключенных, признанных особо опасными. Первые освобождения по этой программе ожидаются с сентября 2026 года.
Проблема переполненности тюрем и нехватки персонала не уникальна для Великобритании: в апреле 2026 года во Франции прошли забастовки тюремных охранников, протестующих против аналогичных проблем. Во французских тюрьмах уровень заполняемости на 1 марта 2026 года составлял 137,5%, что является одной из худших ситуаций в Европе.