Житель Бурятии пустил на дрова лес на 14,5 млн рублей

В Бурятии задержали мужчину, незаконно вырубившего более 540 кубометров леса, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Ущерб оценили в 14,5 млн руб.

По данным ведомства, 42-летний житель села Усть-Баргузин в Баргузинском районе с мая по июнь вырубил 227 деревьев, не имея на то разрешения. Сдать древесину он не смог: владелец пилорамы запросил на нее документы.

После этого житель Усть-Баргузина распилил древесину на дрова и продал местным жителям. На этом он заработал около 200 тыс. руб., отметили в ведомстве.

Полиция изъяла у мужчины бензопилу, гусеничный трактор ТДТ-55, мопед и часть лесоматериалов. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В МВД уточнили, что обвиняемого до этого уже привлекали к уголовной ответственности за такое же преступление. Кроме того, ранее его судили за незаконный оборот наркотиков.