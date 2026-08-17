Конезавод в Пермском округе выкупила предпринимательница из Удмуртии

С 4 августа владельцем 100% долей ООО «Конный завод “Софроны”» является Наталья Базелева. Об этом свидетельствуют данные Rusprofile. Также она является гендиректором общества с 22 июля этого года. Ранее единоличным владельцем и руководителем компании была Оксана Волкова.

Наталья Базелева, согласно Rusprofile, ранее вела деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в Удмуртской Республике, занималась сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Сейчас ИП числится ликвидированным.

ООО «Конный завод “Софроны”» было зарегистрировано в 2013 году. Тогда юрлицо получило часть имущественного комплекса бывшего государственного конезавода №9, расположенного в поселке Софроны (Пермский район). Ранее это имущество принадлежало покупателю конезавода №9 — ООО «Сельхозцентр», но было выделено в новое ООО по решению учредителей. Позднее ООО «Конный завод "Софроны"» обратилось в Росимущество с предложением оформить в собственность компании земельный участок, который находился у ООО на праве бессрочного пользования, но получило отказ.

Кроме этого, Росимущество решило оспорить право бессрочного пользования по причине отсутствия у конезавода поголовья лошадей. Объекты собственности (водонапорная башня и здание конюшни), по версии теруправления, находятся в разрушенном состоянии. В итоге в 2014 году суд признал право на бессрочное пользование участком 6,6 га в Двуреченском сельском поселении.