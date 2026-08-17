Мошенники начали предлагать жертвам получить ваучер на топливо
Мошенники начали заманивать посетителей на фишинговые сайты предложениями о получении ваучеров на топливо, сообщили в компании в сфере кибербезопасности F6. Автомобилистам предлагают принять участие в «программе лояльности» от имени российских банков.
Большая часть сайтов использует доменные зоны .website и .online, отметили в компании. Под предлогом получения ваучера посетителей сайта просят указать ФИО, номер телефона и данные банковской карты, сообщила ТАСС пресс-служба компании.
Впервые подобные сайты были замечены в июне этого года после появления массовых очередей на АЗС, добавили в F6. Сначала мошенники предлагали от 20 до 100 л бензина или дизеля. Сейчас по программе обещают 5 тыс. л топлива.
Минэнерго России 2 июля 2026 года сообщило, что ресурсы, предоставляющие информацию о наличии топлива на АЗС, могут использоваться для манипуляции информацией и незаконного сбора персональных данных. При этом, по данным ведомства, с конца июня 2026 года отмечается рост активности таких интернет-ресурсов, где сведения о наличии топлива якобы вносят сами автомобилисты.
МВД России ранее предупреждало о мошеннических схемах, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны «по акции», где поддельные страницы часто оформляются как сайты топливных компаний. Злоумышленники создают чаты в мессенджерах, где предлагают купить талоны на бензин по выгодной цене, призывая быстро принять решение. По данным МВД, подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, а мошенники оперативно адаптируют сценарии под темы, привлекающие внимание людей и генерирующие высокий трафик.
В Крыму с конца мая 2026 года наблюдался дефицит топлива, и оно отпускалось по талонам с ограничением 20 литров на человека в сутки. Власти Крыма объясняли перебои нарушением логистики из-за ударов по трассе Р-280 «Новороссия».