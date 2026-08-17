Мошенники начали предлагать жертвам получить ваучер на топливо

Мошенники начали заманивать посетителей на фишинговые сайты предложениями о получении ваучеров на топливо, сообщили в компании в сфере кибербезопасности F6. Автомобилистам предлагают принять участие в «программе лояльности» от имени российских банков.

Большая часть сайтов использует доменные зоны .website и .online, отметили в компании. Под предлогом получения ваучера посетителей сайта просят указать ФИО, номер телефона и данные банковской карты, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Впервые подобные сайты были замечены в июне этого года после появления массовых очередей на АЗС, добавили в F6. Сначала мошенники предлагали от 20 до 100 л бензина или дизеля. Сейчас по программе обещают 5 тыс. л топлива.