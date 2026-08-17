Трамп сообщил о возвращении американского миссионера из плена в Нигерии

Американский президент Дональд Трамп сообщил о возвращении в Соединенные Штаты миссионера Кевина Райдаута из плена в Нигерии. Он был заложником боевиков более 9 месяцев.

«Это возвращение знаменует собой освобождение 110-го американца из плена с момента моей второй инаугурации на посту президента»,— написал господин Трамп в соцсети Truth и анонсировал встречу с Кевином и его женой в Белом доме.

По информации CNN, Кевин Райдаут передан властям США в пятницу. Какая именно группировка удерживала его в плену, пока неизвестно.

Американец работал в христианской миссионерской организации SIM International. Он был похищен в октябре 2025 года из своего дома в нигерийской столице Ниамее. Миссионера увезли в западный регион Тиллабери, где действуют исламистские боевики, сообщал Reuters.