«Лента» попросила ФАС проверить поставщика кормов для животных Royal Canin

Группа «Лента» попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить поставщика кормов Royal Canin ООО «Рускан дистрибьюшн» на признаки злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ретейлера.

Санкт-Петербургское УФАС сообщило, что рассмотрение заявления продлится до 16 октября. Поводом для обращения стал отказ «Рускан дистрибьюшн» — дочерней компании Mars — заключить прямой договор поставки продукции в сеть «Лента Зоомаркет». Сейчас товары поступают через посредника. По оценке торговой сети, прямой контракт позволил бы снизить издержки и уменьшить цены.

Официальный запрос на сотрудничество был направлен в апреле этого года, однако дистрибьютор отказал, сославшись на то, что зоосети и продуктовые гипермаркеты «Ленты» управляются одним юридическим лицом. В «Ленте» считают этот аргумент необоснованным, так как поставщик работает напрямую с другими крупными зоосетями.