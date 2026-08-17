Ученые из Китая разработали ИИ-модель для прогнозирования депрессии

Ученые из Шэньчжэньского университета разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную прогнозировать риск развития большого депрессивного расстройства на четыре года вперед. Об этом сообщает South China Morning Post.

Модель создали на основе данных двух клинических исследований подростковой депрессии, проведенных в Европе. Участники одного из них в возрасте 16, 19 и 23 лет проходили МРТ-сканирование и окладывались тестами во время просмотра изображений с человеческими эмоциями.

Ученые выяснили, что люди без депрессии легко распознают эмоции по мимике и отвечают на них адекватно — например, доброжелательностью на улыбку. У людей с предрасположенностью к депрессии восприятие искажено: они склонны видеть в чужих лицах злость и раздражение, даже когда их нет.

На основе этих данных китайские исследователи создали ИИ-модель, которая имитирует обработку визуальной информации мозгом. Используя полученную ИИ-модель, исследователи смогли по реакциям 19-летних участников точно предсказать, у кого из них развилась депрессия к 23 годам

Используя ИИ, исследователи вывели маркер и применили его к участникам второго исследования. В нем депрессия сравнивалась с другими психическими расстройствами — алкоголизмом, перееданием и наркоманией. Результаты показали, что среди 400 подростков-участников отклонения от нормы по маркеру наблюдались только у тех, кому был поставлен клинический диагноз тяжелой депрессии,— всего 134 человека.