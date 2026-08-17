Джонни Депп ведет переговоры об участии в новой части «Пиратов Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп ведет переговоры об участии в шестой части «Пиратов Карибского моря», заявил изданию Deadline продюсер Джерри Брукхаймер на выставке D23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: filmz.ru Фото: filmz.ru

По словам источников Deadline, главная роль в новой части должна достаться актрисе Марго Робби. Персонаж Джонни Деппа — капитан Джек Воробей — станет второстепенным. Сейчас, как сказал господин Брукхаймер, команда находится на этапе создания сценария.

Прошлая часть франшизы Disney, фильм «Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года, показала самый низкий кассовый результат в серии, собрав в мировом прокате $795,9 млн. Всего пять фильмов о пиратах принесли студии $4,5 млрд.