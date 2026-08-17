Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Херсонской области погибла супружеская пара при ударе БПЛА

В районе села Дружбовки Херсонской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль, заявил глава региона Владимир Сальдо. Погибли два человека.

Погибшие были предпринимателями из Нижних Серогоз. Это поселок, который от Дружбовки находится в 32 км. «Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте»,— сообщил губернатор.

Владимир Сальдо заявил, что погибшие не имели отношения к военным действиям. Он выразил соболезнования их родным.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд